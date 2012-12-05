Fitch понизило прогноз роста мировой экономики в 2012-2014 годах

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогноз роста мировой экономики в 2012-2014 годах до 2%, 2,4% и 2,9% с ожидаемых ранее 2,1%, 2,6% и 3%, соответственно, сообщается в пресс-релизе агентства.

Экономика крупнейших развитых стран, по расчетам аналитиков агентства, увеличится на 0,9% в 2012 году, после чего рост экономик ускорится до 1,2% в 2013 году и 1,9% в 2014 году.

"Показатели по росту мировой экономики по-прежнему хуже ожиданий аналитиков, а сохраняющиеся риски ведут к ухудшению ситуации. Несмотря на то что вмешательство финрегуляторов ЕЦБ смогло несколько ослабить угрозы для экономики еврозоны, им до сих пор не удалось преодолеть экономическую стагнацию в регионе. Кроме того, риски, нависшие над налогово-бюджетной системой США, могут привести экономику страны в рецессию, а властям Китая приходится решать сложную задачу по переходу на более сбалансированную модель роста", - заявил директор группы Fitch по суверенным рейтингам Гергей Кишш.

По мнению аналитиков агентства, США удастся избежать автоматического секвестирования бюджета, однако придется существенно сократить дефицит бюджета. Рост ВВП США в 2013 и 2014 годах, по прогнозам экспертов Fitch, составит 2,3% и 2,8%, соответственно.

Рецессия в экономике еврозоны, которая началась в третьем квартале текущего года, по расчетам аналитиков агентства, продолжится и в 2013 году. Восстановление роста ВВП региона стоит ожидать лишь в 2014 году, по итогам которого показатель, вероятно, составит 1,2%, что ниже предыдущей оценки.

Слабый спрос со стороны стран с развитой экономикой и общая уязвимость к потрясениям продолжают негативно влиять на развивающиеся экономики. По прогнозам аналитиков Fitch, рост ВВП Китая в ближайшие два года замедлится до 5% и 6,5%, что окажет существенное негативное влияние на всю мировую экономику, передает РИА "Новости".

Кроме того, не оправдавшие ожидания аналитиков данные по развитию ВПП Бразилии (рост на 0,6% в квартальном выражении и 0,9% в годовом) побудили экспертов Fitch пересмотреть свои прогнозы по развитию экономики страны в будущем. Теперь агентство ожидает роста ВВП страны на 1% в 2012 году и на 3,7% в следующем году против прогнозируемых ранее 1,5% и 4,2%, соответственно.