ЕС дал Греции два дополнительных года на снижение дефицита бюджета до 3% ВВП

Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза предоставил Греции два дополнительных года на коррекцию дефицита бюджета. По новым договоренностям, страна должна довести дефицит бюджета до уровня ниже 3% ВВП в 2016 году. Об этом сообщается на сайте совета.

Одной из причин упрощения требований по дефициту со стороны кредиторов стало то, что в будущем году в Греции ожидается очень слабая экономическая активность.

Также ослаблены цели по первичному профициту бюджета страны: 0,0% ВВП в 2013 году, 1,5% в 2014 году, 3,0% в 2015 году и 4,5% в 2016 году. Ранее предполагалось, что показатель будет на уровне 4,5% ВВП в 2014 году.

Страны еврозоны и Международный валютный фонд договорились о сокращении госдолга Греции до 124% ВВП к 2020 году против прежних целей в 117,5—120% ВВП, передает «Газета.Ru».