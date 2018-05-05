Бюджет-2013: Кабмин "свернул" экономику

Прогноз экспертов, что бюджет-2013 неизбежно будет «кризисный», подтвердился в цифрах проекта закона о госказне на будущий год. Его народные депутаты нынешнего созыва вдруг решили принять на своем последнем заседании 6 декабря. В авральном режиме парламентарии работают над предложениями к документу, который Кабмин подал в Раду 3 декабря. Ранее его никто в глаза не видел, хотя это второй вариант бюджетной росписи. В сентябре, когда документ якобы подавался в первый раз, его сразу спикер парламента Владимир Литвин вернул правительству. Депутаты с ним не были ознакомлены. Теперь же для ускорения процесса рассмотрения бюджета, а главное - его принятия, даже внесен проект постановления об особенностях процедуры. В частности, им предусмотрено, что формирование предложений к закону и представление их профильному парламентскому комитету должно быть не позже 12 часов 5 декабря. По словам председателя Комитета ВР по вопросам бюджета Валерия Баранова, предложения, которые поступят позже, не будут рассматриваться.

Бюджет-2012, который отличался особым оптимизмом, тоже принимался с завидной скоростью и также быстро был подписан Президентом. Правда, потом в него вносились не один раз изменения, уже для исправления сверхположительных показателей.

Если к предложениям депутатов по поводу бюджета-2013 все-таки успеют прислушаться, изменения будут незначительными. Поэтому можно уже сейчас вырисовать картинку на перспективу, так как цифры достаточно красноречиво говорят о том, что происходит с экономикой Украины, – рецессия. А это, безусловно, отразится на социальных выплатах и «защищенных» статьях бюджета, что в свою очередь коснется непосредственно доходов украинцев.

У Азарова признали кризис

Итак, начнем с главных показателей основной бухгалтерской росписи страны, так как именно от них зависят наши зарплаты, пенсии и всевозможные субвенции. Ведь понятно, что если экономика работает, то и благосостояние населения растет. Именно такую перспективу обещала украинцам власть. Правда, обещать не значит…

Кабинет министров свел бюджет на 2013 год с предельным дефицитом 50,4 миллиарда гривен - 3,2% от прогнозируемого номинального ВВП (1,576 триллиона гривень). В 2012 году предельный уровень дефицита госбюджета - 25,1 млрд грн.

Рост ВВП ожидается на уровне 3,4%, инфляция – 4,8% (перед этим Минэкономразвития снизило прогноз роста ВВП в 2013 году с ранее утвержденных 4,5% до 3,5%, а премьер-министр Николай Азаров и вовсе считает, что рост ВВП едва ли достигнет 3%). Для сравнения: рост реального ВВП за 2011 год, по данным Гостата, составил 5,2%, в 2012 по плану 3,9%, хотя уже сейчас прогнозируется 0% по итогам года. Цена газа - 421 долл. за тысячу кубометров (в Министерстве энергетики прогнозировали цену газа в первом квартале 2013 года на текущем уровне - 430 долл. за тыс. куб. м. В 2012 году в бюджет была заложена цена газа 416 долл.). Общая сумма внешних заимствований - 42,7 млрд грн. Предельный объем госдолга - 483 млрд грн. Кроме того, в следующем году правительство планирует предоставить госгарантии на сумму 50 млрд грн. Поступление от приватизации составят 10,9 млрд грн.

Экономист Международного центра перспективных исследований Александр Жолудьсчитает, что правительственный прогноз не выходит за рамки других прогнозов, заслуживающих доверия.

«Эти данные более-менее вписываются в ту общую картину низких темпов экономического роста, которая ожидается и другими институциями. Например, наш Центр ожидает рост ВВП в следующем году на уровне 2,5%, инфляцию на уровне 5%... Показатели довольно близкие», - сказал Жолудь.

***По результатам подготовленного группой экспертов консенсус-прогноза, в 2013 году рост ВВП составит 2,9%, инфляция – в среднем 6,9%.

По мнению Жолудя, бюджет следует рассчитывать, исходя из пессимистического сценария, так как пересматривать его в сторону увеличения «всегда легче, чем секвестрировать».

Начальник аналитического отдела одного из коммерческих банков заявил, что, по имеющейся у него информации, правительством был разработан также и пессимистический сценарий, согласно которому прогнозный рост ВВП в 2013 году составит 2,5%.

При этом он отметил, что прогнозировать уровень инфляции на 2013 год достаточно сложно. Эксперт считает, что спрос на потребительском рынке не станет причиной высокой инфляции в следующем году. «Я думаю, и в правительстве понимают, что будет замедление динамики и доходов населения, и розничного товарооборота. То есть спроса, который бы стимулировал рост цен, не будет», - сказал банкир.

Он также подчеркнул, что факторами увеличения показателя инфляции может стать повышение стоимости продукции самими производителями, а также рост тарифов на коммунальные услуги (подорожание ЖКУ эксперты прогнозируют с весны – ред.).

Бюджет на 2013 год может радовать только одним – он очень близок к реалистичным расчетам Международного валютного фонда, а значит, сотрудничество с МВФ, скорее всего, продолжится. Фонд является как бы лакмусом для инвесторов. То есть финансовые вливания нельзя исключать, что может исправить ситуацию с дефицитом госбюджета.

Забота об электорате

А теперь от показателей свертывания экономики перейдем к соцгарантиям. Хотя урезание бюджетов ряда отраслей экономики позволит перетянуть ресурсы для поддержания соцвыплат, которые в среднем вырастут всего на 7%. Так, Кабмин предлагает с 1 января 2013 года установить прожиточный минимум для трудоспособных лиц 1,147 тыс. гривень (1, 095 тыс. грн на декабрь 2012), с 1 декабря – 1,218 тыс. гривень. Для лиц, которые потеряли трудоспособность с 1 января прожиточный минимум составит 894 гривни, а с 1 декабря – 949 гривень. Правительство предлагает установить минимальную заработную плату с 1 января 2013 года в месячном размере 1,147 тыс. гривень (на декабрь 2012 – 1, 134 тыс. грн), с 1 декабря – 1,218 тыс. гривен.

Вроде бы электорат смогли удовлетворить, если ли бы не показатель инфляции, практически равный повышению ставок, и тот факт, что пересматривать соцстандарты в 2013 году хотят только два раза - в январе и декабре. «Кошельковые» параметры повышались в Украине не реже одного раза в квартал. Так, в текущем году размер прожиточного минимума и минимальная зарплата увеличивались 5, в 2011 году - 4 раза, в 2010 году - 5 раз, даже в кризисном 2009 году - 5 раз.

Кроме того, традиционное копеечное повышение соцгарантий будет происходить на фоне беспрецедентно выросших бюджетов силовиков. Как отмечает заместитель председателя Верховной Рады Николай Томенко, расходы на Генпрокуратуру увеличиваются почти на 21%, на Государственную судебную администрацию - на 4,2%, Министерство внутренних дел - на 3,3%, Службу безопасности - на 4,8%. «То есть нам говорят, что денег нет, но оказывается, что на то, чтобы держать в повиновении украинский народ и гонять оппозицию и простых людей, деньги есть. Я уже не говорю о том, как финансируется образование и гуманитарная сфера в целом», - сказал Томенко.

Также, согласно заключительным положениям, в 2013 году социальные выплаты чернобыльцам, относительно пенсионного обеспечения лиц, уволенных с военной службы, ветеранов труда и граждан преклонного возраста (останутся на уровне 2012 года) будут осуществляться в порядке и размерах, определенных Кабинетом министров с учетом экономической ситуации и финансовой составляющей. Как известно, такой порядок действует с 2011 года, Конституционный суд подтвердил справедливость данных полномочий правительства. На деле, зная, что кризисная ситуация в Украине обостряется, все будет выглядеть следующим образом – получишь столько, сколько решит Кабмин.

Также одним из «антисоциальных» моментов бюджета на 2013 год является квартирный вопрос. Так вот, Кабинет министров предлагает предусмотреть Государственному фонду содействия молодежному жилищному строительству 171,039 млн грн на программы по обеспечению молодежи жильем в следующем году.

Между тем, в Государственной программе обеспечения молодежи жильем на 2013-2017 годы прогнозный объем финансирования на 2013 год составляет 526,458 млн грн. Члены Наблюдательного совета Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Владислав Лукьянов и Андрей Пинчук просили Кабмин предусмотреть именно эту сумму при доработке госбюджета-2013.

С ипотекой дела обстоят не лучше. Минрегиону хотят выделить лишь 300 млн грн на программу удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан. За счет этих средств планируется обеспечить частичное возмещение процентов по ипотечным кредитам, полученным заемщиками в банках на строительство или приобретение жилья в 2012 году, и заключить новые кредитные договоры.

В сентябре т.г. премьер-министр заявлял, что Кабмин предусмотрел в проекте государственного бюджета на 2013 год 1 млрд грн на программу удешевленной ипотеки. А в госбюджете 2012 года на компенсацию процентной ставки по этой ипотечной программе предусмотрен 1 млрд грн. Как говорится, без комментариев…

На строительство доступного жилья предлагается предусмотреть лишь 50 млн грн, на обеспечение жильем инвалидов войны и ветеранов - 75,3 млн грн.

В целом на все жилищные программы планируется выделить 1,4 млрд грн. Ведомство озвучивало потребность в 2 млрд грн. Стоит отметить, что общие расходы ведомства составят 1,375 млрд грн (это строительство и ремонт дорог, обновление инфраструктуры), хотя министерство планировало выделение 41 млрд грн.

Вот и получается, что и с обещанным улучшением жилищных условий стоит подождать, как в принципе и с повышением благосостояния. Кажется, нас ждут нелегкие времена. Об этом предупреждает и Кабмин, подавая в пояснительной записке к проекту закона о госбюджете-2013 факты снижения роста экономик мира. Видимо, намекая, дескать, не нам одним придется затягивать пояса. Хотя от этого не легче...

Нана Черная (УНИАН)