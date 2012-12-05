Transparency International: уровень коррупции в Украине - "позор для нации"

Украина по уровню восприятия коррупции занимает 144-е из 176-ти мест в рейтинге международной неправительственной организации Transparency International.

Об этом УНИАН сообщили в представительстве Transparency International в Украине.

"Результаты Индекса восприятия коррупции-2012 от Transparency International (ІСК) свидетельствуют: несмотря на определенные шаги украинской власти в направлении преодоления коррупции, ситуация остается неутешительной", - говорится в заключениях организации.

Согласно нынешним результатам ІСК, Украина получила лишь 26 из 100 возможных баллов. "Любой результат, меньше 30 баллов, с точки зрения Transparency International считается "позором для нации". Прошлогодний показатель Украины составил 27 баллов (2,3 балла по старой методологии). Государство продолжает уверенно шагать назад, занимая свое место между Конго и Папуа-Новая Гвинея", - отмечается в сообщении Transparency International.

По мнению экспертов организации, одним из главных факторов роста коррупции есть бездействие Национального антикоррупционного комитета при Президенте Украины. "Институт, имеющий больше всего полномочий в сфере координации действий по противодействию коррупции, уже более года не проводит заседания. В течение 2012 года Президент только продуцирует документы об изменениях в составе комитета и обновлении подходов в его работе. Для реальных результатов нужны реальные действия, а не бумажная видимость борьбы. Государственная программа противодействия коррупции стоит не дороже бумаги, на которой она напечатана. Заявленные средства на реализацию государственной антикоррупционной программы в 2011-2012 гг. так и не были выделены. Министерство юстиции Украины, как координатор программы, предлагает правительственным исполнителям выполнять программу "за свои", - отмечают эксперты.

Еще одним фактором такого уровня восприятия коррупции эксперты считают внесение изменений в законодательство о государственных закупках, благодаря которым "в тень" выведены десятки миллиардов государственных средств. "Внесенные изменения в Закон "Об осуществлении государственных закупок" вывели из-под действия тендерного законодательства около трети бюджетных средств. Граждан фактически лишили права на информацию о закупках, осуществленных за народные деньги", - уточняют в организации.

Transparency International крайне озабочена ситуацией, когда большинство шагов по борьбе с коррупцией в Украине так и остаются номинальными.

В свою очередь эксперты организации предложили 5 первоочередных шагов для предупреждения распространения коррупции в государстве. Прежде всего, что необходимо сделать, на их взгляд, Национальный антикоррупционный комитет при Президенте Украины должен начать выполнять собственные же инициативы.

Эксперты Transparency International также подчеркивают важность необходимого финансирования и выполнения Государственной программы предупреждения и противодействия коррупции. "Содержание самой программы следует пересмотреть при участии независимых экспертов и организаций", - считают они.

Кроме того, организация настаивает на возобновлении свободного доступа к информации о государственных закупках. "Сведения из Единого государственного реестра лиц, привлеченных к ответственности за коррупционные деяния, должны стать публичными. Для этого следует пересмотреть положения Закона "О защите персональных данных”. Нормы об обязательном декларировании должностными лицами собственных расходов должны выполняться беспрепятственно. Доступ к декларациям чиновников должен быть общедоступным", - убеждены эксперты.