Ведущая мировая страховая компания Aegon покупает украинскую Fidem Life

Одна из ведущих страховых компаний в мире Aegon достигла договоренности c Horizon Capital, региональной компанией по управлению фондами прямого инвестирования, о приобретении 100% акций страховой компании «Fidem Life». Об этом говорится в сообщении украинского страховщика, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, завершение сделки ожидается в первом квартале 2013 года. После юридического закрытия сделки СК «Fidem Life» будет переименована в Aegon Ukraine и войдет в структуру Aegon Group в регионе Центральной и Восточной Европы.

«Мы рады приветствовать нового владельца – компанию Aegon. Мы очень благодарны Horizon Capital за их поддержку в развитии нашей компании в соответствии с принципом финансовой прозрачности. Для нашей компании клиент всегда был и остается превыше всего, и наш новый акционер полностью разделяет стратегию нашей компании. Мы будем продолжать свое развитие в соответствии с выбранной стратегией при поддержке Aegon Group – лидера в области страхования жизни, как на глобальном, так и на локальном уровнях» - отметил глава правления «Fidem Life» Хайс Юкен.

Также он сообщил, что управленческая команда компании останется прежней.

В свою очередь глава правления Aegon в регионе Центральной и Восточной Европы Габор Кепеч назвал украинский рынок страхования привлекательным и отметил, что при нынешнем, достаточно низком уровне проникновения страхования жизни, здесь есть перспективы долгосрочного развития.

Справка УНИАН. Страховая компания «Fidem Life» осуществляет деятельность в сфере страхования жизни с 2003 года и предоставляет полный спектр услуг по страхованию жизни. По состоянию на 30 сентября 2012 г., уставный капитал компании составлял 45,65 млн грн, активы – 164,23 млн грн, страховые резервы – 87,63 млн грн.

Представительства СК «Fidem Life» работают во всех областях Украины, а также в АР Крым и г. Севастополе.

Aegon - одна из ведущих страховых компаний в мире, специализируется на рыночной капитализации и активах. Главный офис компании находится в Гааге (Нидерланды). Число сотрудников компании превышает 29 тыс. человек по всему миру. Деятельность компании Aegon сосредоточена в бизнесе по страхованию жизни, пенсионных, сберегательных и инвестиционных товаров. Aegon также занимается медицинским страхованием на случай аварии, имеет ограниченную банковскую деятельность.