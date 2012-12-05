Кабмин предлагает утвердить объем сбора импортной пошлины в размере 15 млрд грн

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде Украины утвердить в проекте Государственного бюджета на 2013 год объем сбора ввозной пошлины в размере 15,075 млрд грн, из которых 12,3 млрд будут направлены в общий фонд госбюджета, а 2,774 млрд – в специальный фонд.

Об этом говорится в законопроекте «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», внесенном правительством в парламент 3 декабря 2012 года.

Как сказано в пояснительной записке к проекту закона, 100% сумм от ввозной пошлины, в частности, на нефтепродукты, будут направлены в специальный фонд госбюджета.

Согласно записке, расчет поступлений ввозной пошлины проводился на основе динамики импорта товаров с учетом прогнозного объема импорта на 2013 год и среднегодового курса национальной валюты к доллару США.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде Украины принять закон о Государственном бюджете Украины на 2013 год с предельным объемом дефицита 50,4 миллиарда гривень, что составляет 3,2% от прогнозируемого на 2013 год номинального ВВП в объеме 1,576 триллиона гривень.

Доходы Госбюджета на 2013 год предлагается установить на уровне 361,51 миллиарда гривень, в том числе доходы общего фонда – 315,224 миллиарда гривень. Расходы Госбюджета предлагается запланировать на уровне 410,661 миллиарда гривень, в том числе расходы общего фонда – 363,65 миллиарда гривень.

Предельный объем дефицита общего фонда Госбюджета планируется установить на уровне 44,535 миллиарда гривень.

Бюджет на 2013 год рассчитан исходя из таких прогнозных макроэкономических показателей: ВВП – 1,576 триллиона гривень, темпы роста ВВП – 3,4%, инфляция (декабрь к декабрю) – 4,8%, индекс цен производителей (декабрь к декабрю) – 5,5%, фонд оплаты труда – 482,3 миллиарда гривень.

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