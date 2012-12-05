Украина не будет подписывать соглашение об интегрированном валютном рынке СНГ - источник

Ашхабад. Украина не планирует на саммите в Ашхабаде подписывать Соглашение о сотрудничестве в области организации интегрированного валютного рынка государств-участников Содружества Независимых Государств.

Об этом УНИАН сообщил источник в Администрации Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович сегодня в Ашхабаде принимает участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств.

4 декабря помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам в Москве, что на саммите глав стран СНГ в Ашхабаде планируется подписать Соглашение о сотрудничестве в области организации интегрированного валютного рынка государств-участников СНГ.

«Реализация Соглашения будет способствовать расширению практики использования национальных валют при осуществлении платежей в сфере внешней торговли и предоставления финансовых услуг. Этот документ призван существенно облегчить работу банков на пространстве СНГ, повысить макроэкономическую стабильности в регионе», - сказал он.