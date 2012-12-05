Клиентами Центра сертификации электронных ключей за 6 месяцев стали 117 тыс. налогоплательщиков

Клиентами Центра сертификации электронных ключей, который работает при Государственной налоговой службе Украины, в июне-ноябре стали 117 тыс. налогоплательщиков, которым выданы 214 тыс. бесплатных электронных ключей. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Как сказано в сообщении, самыми активными пользователями услуг Центра остаются предприниматели - физические лица. Количество обратившихся за цифровой подписью составляет 74,6 тыс. налогоплательщиков, им выдано 101,7 тыс. сертификатов. Количество юридических лиц - владельцев сертификатов составляет 42 тыс. Им выданы 111,9 тыс. сертификатов «электронной подписи».

Рост пользователей услуг Центра в налоговой объясняют удобством самих услуг, позволяющих не появляться в налоговой инспекции даже раз в квартал, а отправлять документацию через Интернет.

В сообщении также отмечается, что переход на электронное декларирование все активнее используют плательщики НДС, налога на прибыль и акцизного налога.

Как сообщал УНИАН, в мае-октябре 2012 года количество клиентов Центра сертификации электронных ключей выросло до 92 тыс. Центр сертификации ключей электронной подписи начал работу в мае 2012 года. Глава Госналогслужбы Александр Клименко по этому поводу отмечал, что выдача, генерация ключей будет бесплатной, а центр сможет предоставлять до 2 тыс. ключей электронной подписи в день. Расходы на создание Центра составили 1,5 млн грн. В октябре ГНСУ обнародовала электронный рекорд: за 9 месяцев текущего года количество плательщиков НДС, направляющих отчетность в электронном виде, достигла 98%.