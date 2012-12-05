Торги по доллару на межбанке в среду закрылись снижением котировок

В среду, 5 декабря, на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1830/8,1910, к 12:00 цены понизились — 8,1820/8,1860. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,1790/8,1820 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2656/0,2660, к 12:00 цены снизились до 0,2655/0,2659. К закрытию цены не изменились. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 30,7950 (-0.1100).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3120/1,3122, а к 15:00 упали до 1,3073/1,3075. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,7360/10,7485, к 12:00 цены ушли вниз — 10,7130/10,7225. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли дневного минимума —10,6865/10,6940.