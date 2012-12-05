С нового года вступает в силу новый классификатор видов экономической деятельности

Государственная налоговая служба Украины обращает внимание на то, что с 1 января 2013 года вступает в силу новый классификатор видов экономической деятельности, говорится в заявлении ГНСУ в Киеве.

Как сказано в сообщении, с нового года старый классификатор действовать не будет. В этой связи Госналогслужба в Киеве предложила налогоплательщикам заранее обратиться по месту регистрации в отделы госрегистрации юридических и физических лиц-предпринимателей, действующие при райгосадминистрациях.

Справка УНИАН. Национальный классификатор Украины ГК 009:2010 «Классификатор видов экономической деятельности» утвержден приказом Госпотребстандарта от 11.10.10 № 457 (с изменениями и дополнениями от 29.11.10 № 530). В соответствие с этим приказом старый КВЭД действует до 1 января 2013 года, после чего все субъекты предпринимательства обязаны заменить их на новый. Вместе с тем, как сообщал в январе 2012 года глава Госналогслужбы А.Клименко, госрегистрация новосозданных юридических и физических лиц-предпринимателей будет проводиться уже по новым кодам.