USAID завершило «Развитие финансового сектора» в Украине и начало другой проект

Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о завершении проекта «Развитие финансового сектора» в Украине (FINREP1), рассчитанного на 2009-2012 годы, общей стоимостью 12 млн долларов США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель проекта FINREP1 Роберт Бонд.

По его словам, проект был направлен на решение наиболее важных проблем финансового сектора Украины, в том числе вопросов управления государственным долгом и оборота государственных ценных бумаг, а также на реформирование пенсионной системы.

В частности, в рамках работы проекта в Украине были приняты два закона об усовершенствовании пенсионной системы (в части негосударственного пенсионного обеспечения), проведены тренинги для работников Пенсионного фонда Украины и судей местных общих и окружных судов с целью разъяснения им особенностей пенсионной реформы.

Как отметил Р.Бонд, проект во многом поспособствовал внедрению в Украине международных стандартов финансовой отчетности предприятий, а также повышению финансовой грамотности среди потребителей финансовых услуг, в том числе среди молодежи. В частности, в рамках проекта был разработан курс финансовой грамотности для учеников старших классов, который сегодня изучают в 71 украинской школе.

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USAID поможет Украине в организации рынка аграрных фьючерсов и повышении финансовой грамотности населения

Агентство США по международному развитию USAID объявило о старте проекта FINREP 2, основными целями которого станет помощь в организации рынка аграрных фьючерсов в Украине и дальнейшее повышение финансовой грамотности населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель представительства USAID по Украине, Беларуси и Молдове Джед Бартон.

Он отметил, что проект FINREP 2 рассчитан на 5 лет и предусматривает реализацию целого ряда субпроектов на общую сумму 12 млн долларов США.

По словам Д.Бартона, проект FINREP 2, помимо основных целей, станет логическим продолжением проекта FINREP 1, рассчитанного на 2009-2012 годы и призванного решить наиболее важные проблемы финансового сектора Украины, в том числе вопросы управления государственным долгом и оборотом государственных ценных бумаг, а также реформирования пенсионной системы.

Справка УНИАН. Агентство США по международному развитию USAID предоставляет экономическую и гуманитарную помощь по всему миру на протяжении 50 лет. В Украине помощь USAID предоставляется в таких сферах, как экономическое развитие, демократия и управление, здравоохранение и социальный сектор. Начиная с 1992 года USAID предоставило Украине техническую и гуманитарную помощь на общую сумму 1,7 млрд долларов.

USAID осуществляет свои проекты в тесном сотрудничестве с частными добровольными организациями США, американскими компаниями и другими государственными и международными организациями.