S&P снизило рейтинг Греции до выборочного дефолта
09:21, 06 декабря 2012Финансы
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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's объявило в ночь на четверг о понижении долгосрочного рейтинга Греции до выборочного дефолта.
Таким образом, рейтинг снижен с уровня ССС до CD.
Ранее на этой неделе Греция объявила о выкупе собственного долга в 10 млрд евро. Эта мера приблизит Афины к получению очередного транша финансовой помощи от тройки кредиторов – ЕС, МВФ и ЕЦБ.
В обмен на buy back облигаций Греция получит шестимесячные бумаги Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF), передает «Газета.Ru» со ссылкой на АР.
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