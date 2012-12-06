S&P снизило рейтинг Греции до выборочного дефолта

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's объявило в ночь на четверг о понижении долгосрочного рейтинга Греции до выборочного дефолта.

Таким образом, рейтинг снижен с уровня ССС до CD.

Ранее на этой неделе Греция объявила о выкупе собственного долга в 10 млрд евро. Эта мера приблизит Афины к получению очередного транша финансовой помощи от тройки кредиторов – ЕС, МВФ и ЕЦБ.

В обмен на buy back облигаций Греция получит шестимесячные бумаги Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF), передает «Газета.Ru» со ссылкой на АР.