Сегодня последнее заседание ВР, планируют принять бюджет

Верховная Рада Украины планирует 6 декабря принять в целом закон о государственном бюджете на 2013 год.

Как передает корреспондент УНИАН, это предусмотрено постановлением, которое было принято 4 декабря после представления проекта госбюджета в парламенте.

В частности, народные депутаты должны были не позже 12 часов 5 декабря подать свои предложения к проекту госбюджета, а те поправки, которые поступали позже, Комитетом ВР по вопросам бюджета не рассматривались.

Подготовка Бюджетным комитетом с участием уполномоченных представителей Кабинета министров предложений к проекту закона о госбюджете на 2013 год и представление таких предложений на рассмотрение Верховной Рады должны состояться сегодня.

Кроме того, предусмотрено, что сегодня состоится последнее пленарное заседание Верховной Рады VI созыва.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины утвердил макропоказатели социально-экономического развития Украины на 2013 год по двум сценариям.

Согласно постановлению Кабмина №1125 от 28 ноября, размещенном на правительственном портале в среду, 5 декабря, по оптимистическому сценарию: рост ВВП составит 3,4%, инфляция – 4,8%, по пессимистическому сценарию рост ВВП ожидается на уровне 2,5%, инфляция – 6,1%.

Согласно пессимистическому сценарию, размер номинального ВВП составит 1 триллион 530 млрд гривен, в то время как по оптимистическому сценарию его размер составит 1 триллион 576 млрд гривень.

Доходы Госбюджета на 2013 год по оптимистическому сценарию предлагается установить на уровне 361,51 млрд грн, в том числе доходы общего фонда – 315,224 млрд грн. Расходы Госбюджета предлагается запланировать на уровне 410,661 млрд грн, в том числе расходы общего фонда – 363,65 млрд грн.

Ранее Минэкономразвития снизило прогноз роста ВВП в 2013 году с ранее утвержденных 4,5% до 3,5%.

Премьер-министр Украины Николай Азаров прогнозировал рост валового внутреннего продукта в 2013 году на уровне около 3%.

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