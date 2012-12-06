Республиканцы заявили, что «следующие 72 часа являются критическими» для США

Президент США Барак Обама заявил, что ряд представителей Республиканской партии признались, что готовы принять некоторое повышение налоговых ставок, и руководство республиканцев должно признать это реальностью.

По мнению президента, отложить повышение потолка госдолга на следующий год было бы «плохой стратегией», в то время как вопрос о налоговой реформе может быть отложен на следующий год. По словам Обамы, потолок госдолга хорош только в качестве оружия для уничтожения кредитного рейтинга США.

«Я не буду играть в эту игру», — сказал Обама.

Между тем, представитель республиканского большинства в Палате представителей Конгресса Кевин Маккарти заявил, что «следующие 72 часа являются критическими» для достижения соглашения по «фискальному обрыву».

Лидер республиканцев палаты Эрик Кантор, в свою очередь, сообщил, что, так как у представителей его партии не было никаких переговоров с Обамой по поводу урезания расходов и так как «ничего не происходит», республиканцы вызывают президента на переговоры «лицом к лицу» по поводу «фискального обрыва».

Представитель Белого дома, между тем, заявил, что предложения администрации Обамы, касающиеся «фискального обрыва», не смогут пройти ни через одну палату Конгресса: ни через Палату представителей, ни через Сенат.

«Фискальный обрыв», который может наступить в январе 2013 года, означает автоматическое сокращение расходов и увеличение налогов. Это может произойти в том случае, если администрация Обамы и Конгресс не достигнут соглашения по сокращению бюджетного дефицита, передает «Газета.Ru».

Читайте также:

Победа Обамы в США – рост цен в Украине