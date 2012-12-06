МВФ перенес приезд миссии на вторую половину января

Международный валютный фонд переносит визит миссии, запланированный на 7-17 декабря, на вторую половину января 2013 года. Об этом сказано в официальном заявлении представительства Фонда, переданном УНИАН.

«По просьбе украинских властей визит миссии МВФ в Киев, запланированный на 7-17 декабря с целью дальнейшего обсуждения программы stand-by, переносится на вторую половину января. Украинские власти указали, что это позволит новому Кабинету министров участвовать в дискуссии после отставки предыдущего состава правительства в начале декабря», - цитируются в пресс-релизе слова главы представительства МВФ в Украине Макса Альера.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября глава представительства МВФ в Украине Макс Альер сообщил, что миссия МВФ прибудет в Украину 7 декабря по просьбе властей, во главе с руководителем миссии Кристофером Джарвисом. Вместе с тем накануне директор департамента МВФ по международным делам не называл дату приезда миссии МВФ в Украину, поскольку, по его словам, Фонд не получал приглашений с украинской стороны.

Справка УНИАН. В 2010 году Украина и МВФ одобрили программу сотрудничества stand-by общим объемом 15,5 млрд долл. с целью реализации реформ в Украине. Летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл. После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

По мнению экспертов международного рейтингового агентства Fitch Rating, в случае если Украина в 2013 году не будет иметь возможности получить финансирование со стороны Международного валютного фонда (МВФ), существует риск дальнейшего сокращения резервов НБУ и неконтролируемой девальвации гривни, что может привести к понижению рейтингов.