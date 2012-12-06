Торги на межбанке открылись снижением котировок
11:20, 06 декабря 2012Финансы
0
В четверг, 6 декабря, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 8,1760/8,1850 грн/долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту понизились – 0,2645/49, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,6665/10,6805. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3048/50 (среда — 1,3120/22).
В среду Нацбанк на рынок не выходил.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter