Минфин разместил казначейские обязательства серии «Б» на 0,6 млн долл.

Министерство финансов Украины с 30 ноября (дата начала размещения) по 6 декабря уже разместило казначейские обязательства серии «Б» на сумму 0,6 млн долл., сообщила директор Департамента государственного долга Министерства финансов Украины Галина Пахачук журналистам в четверг.

«На сегодня уже разместили казначейских обязательств серии «Б» на 600 тыс. долларов. Это значит, что есть спрос и на эту серию», - сказала она.

Кроме того Г.Пахачук отметила, что средства от продажи казначейских обязательств серии «А» уже поступили на счета Государственного казначейства.

70% серии «А», по словам представителя Минфина, было продано в Киеве и Киевской области. 6% бумаг продано в Черкасской области, по 4% во Львовской области, Днепропетровской и Крыму.

Г.Пахачук также сообщила, что завершение размещения казначейских обязательств серии «Б» прогнозируется до февраля 2013 года.

«Я прогнозирую, что эта серия («Б») будет продаваться чуть медленнее, потому что декабрь мы (население) будем откладывать деньги на Новый год. Думаю, что к февралю месяцу уже закончим (размещение серии «Б»)», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября Минфин завершил размещение казначейских обязательств (КО) для физических лиц серии «А» в объеме 100 млн долл. и с 30 ноября начал размещение КО серии “Б”. Срок обращения КО серии «А» - 24 месяца, номинальная стоимость - 500 долл., процентная ставка - 9,2% годовых.

30 ноября т.г. Минфин начал размещение казначейских обязательств на предъявителя в документарной форме серии “Б” объемом 100 млн долл. со сроком обращения 24 месяца, номинальной стоимостью 500 долларов США, процентной ставкой 8% годовых и уплатой купонов каждые шесть месяцев.

Ранее директор Департамента государственного долга Министерства финансов Украины Галина Пахачук заявила, что Минфин планирует в 2013 году выпускать казначейские обязательства, номинированные как в гривне, так и в иностранной валюте.