Для оплаты бюджетных долгов будут использовать финансовые векселя

Верховная Рада Украины приняла закон, предусматривающий введение в оборот финансовых векселей, в том числе для оплаты долгов перед бюджетом, и административную ответственность за нарушение ведения наличных расчетов.

Как передает корреспондент УНИАН, за Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно дальнейшего администрирования налогов и сборов» проголосовали 232 народных депутата при необходимых 226.

В первом чтении законопроект был рассмотрен Верховной Радой 20 ноября.

Согласно пояснению, размещенному на официальном сайте ВР, принятый закон дополняет положения Бюджетного кодекса и предоставляет Кабинету министров, Национальному банку право определять порядок оборота, учета и расчетов с использованием финансовых векселей для уплаты согласованных денежных обязательств, долгов перед бюджетом и бюджетного финансирования.

Кроме того, закон устанавливает порядок определения фиктивности эмитента ценных бумаг, включения такого эмитента в реестр специалистами Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, а также Государственной налоговой службой. Предусматривается также возможность приостановки оборота эмитированных ценных бумаг в судебном порядке.

Закон также устанавливает административную ответственность за нарушение ведения наличных расчетов и расчетов с использованием электронных платежных средств.