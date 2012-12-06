Киевские налоговики увеличили перечисления в госбюджет на 23%

Налоговики Киева за январь–ноябрь т.г. перечислили в государственный бюджет 22,446 млрд грн, что на 23% больше прошлогоднего показателя, сообщили УНИАН в Государственной налоговой службе Киева.

Всего налогоплательщики Киева уплатили в бюджет 29,944 млрд грн, говорится в сообщении.

Как отмечают в киевской налоговой, платежи по НДС за 11 месяцев увеличились более чем на 25%, платежи по налогу на прибыль – на 23%. Сумма налога на доходы физических лиц за 11 месяцев составила 9,402 млрд грн, что на 1,403 млрд грн (или 18%) больше прошлогоднего показателя.

В бюджет Киева поступило 7,497 млрд грн налогов и сборов, что на 1,398 млрд грн (или 23%) больше, чем в прошлом году.

Как сообщал УНИАН, Госналогслужба Украины в течение января-октября 2012 г. перечислила в сводный бюджет 234,5 млрд грн платежей, что на 21 млрд грн больше, чем в прошлом году. Бюджетная роспись Министерства финансов Украины по сбору платежей в общий фонд государственного бюджета выполнена на 100,3%. Кроме того, с начала года ГНСУ увеличила сборы по налогу на прибыль на 11,6% - до 42,6 млрд грн.