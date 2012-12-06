Поляки за год потеряли в финансовых пирамидах более 500 млн евро

Варшава. Граждане Польши в текущем году потеряли от деятельности разного рода организаций, действующих по принципу финансовой пирамиды, более 500 млн евро, что в 10 раз больше, чем пять лет назад.

Об этом в четверг пишет польская Rzeczpospolita со ссылкой на отчет генеральной прокуратуры Польши, отмечая, что количество уголовных дел по факту таких пирамид увеличилось втрое - до 900, однако только четверть из них завершается в суде.

"Это очень сложные дела, и прокуроры боятся их, как черт ладана. Но также с другой стороны, люди не смотрят на то, что подписывают, поэтому не всегда можно предъявить создателям пирамид обвинения", - сказал изданию эксперт по уголовному праву Петр Крушиньский из Варшавского университета.

Cогласно отчету генпрокуратуры, жертвами финансовых пирамид в Польше за последние пять лет стали более 130 тыс. человек из 38 млн, живущих в стране.

Газета пишет, что в 2007 году поляки потеряли на инвестициях в разного рода продукты, обещающие значительно более высокую, чем на рынке, норму прибыли, около 40 млн евро.

Издание напомнило, что крупнейшей аферой в этом году стало банкротство компании Amber Gold, которая предлагала очень высокие заработки на инвестициях в золото.

Cправка УНИАН. По данным исследования компании Analizy Online, сбережения поляков на конец первой половины текущего года достигли рекордных за всю современную историю 240 млрд евро, половину из которых они держали на депозитах и сберегательных счетах в банках.

Остальное - это отложенные средства в частных пенсионных фондах, инвестиции в акции и другие финансовые инструменты, а также около 26 млрд евро наличными (в национальной валюте по текущему курсу).

По данным МВФ, в прошлом году Польша по объему ВВП, составившему 514,5 млрд долларов, заняла 23-е место в мире.