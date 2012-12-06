На межбанке торги закрылись снижением котировок

В четверг, 6 декабря, на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1760/8,1850, к 12:00 сузился спрэд - 8,1790/8,1825. К закрытию торгов ценовые уровни понизились до 8,1760/8,1820 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2645/0,2649, к 12:00 цены выросли до 0,2653/0,2657. К закрытию цены откатились к уровню 0,2652/0,2656. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался на уровне 30,7700 (-0.0250).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3045/1,3085. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6665/10,6805, к 12:00 цены ушли вверх – 10,6955/10,7040. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH снизились – 10,6815/10,6935.