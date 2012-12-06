Еврокомиссия усилит борьбу с уклонением от налогообложения в ЕС

Еврокомиссия намерена усилить борьбу с уклонением от налогообложения в Европейском Союзе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сказано в принятом 6 декабря коммюнике для Совета ЕС и Европарламента о конкретных шагах для усиления борьбы с налоговым мошенничеством и уклонением от налогообложения, в том числе относительно третьих стран.

В новом документе, в частности, выписан План действий, направленный на усиление борьбы с уклонением от уплаты налогов, который предусматривает создание кодекса налогоплательщика, введение европейского идентификационного номера налогоплательщика, а также внесение изменений в действующие директивы о борьбе с уклонением от налогообложения.

Кроме того, в коммюнике содержатся рекомендации к странам-членам ЕС об усилении сотрудничества в выявлении стран, которые относятся к зонам так называемого “налогового рая”, и внесении таких стран в национальные “черные списки”, а также рекомендации о выявлении и преодолении технических проблем и законодательных “дыр”, которыми могут пользоваться компании для избежания налогообложения.

По оценкам Еврокомиссии, ежегодно бюджеты стран-членов ЕС теряют около 1 трлн евро из-за уклонения от налогообложения.

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