НБУ сменил ликвидатора «Одесса-банка»

Национальный банк Украины с 30 ноября 2012 года назначил ликвидатором «Одесса-банка» независимого эксперта (по договору с НБУ) Юрия Бондаря вместо Владимира Аймедова, говорится в сообщении НБУ.

Согласно сообщению, это предусмотрено постановлением Нацбанка №497.

Как сообщал УНИАН, с 23 февраля 2009 года НБУ ввел временную администрацию в «Одесса-банке» сроком на 1 год и мораторий на удовлетворение требований кредиторов финучреждения на 6 месяцев (до 22 августа).

23 июля НБУ отозвал банковскую лицензию и начал процедуру ликвидации «Одесса-банка».

В августе 2009 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал выплачивать компенсации вкладчикам ликвидируемого «Одесса-банка» через «Брокбизнесбанк», «ПриватБанк», «Укрсоцбанк» и «Хрещатик».

19 июля 2012 года НБУ продлил процедуру ликвидации «Одесса-банка» до 1 декабря текущего года.

Справка УНИАН. АКБ «Одесса-банк» зарегистрирован в 1991 году.

На 1 июля 2009 года акционерами «Одесса-банка» являлись ООО «Альпари» (прямое участие – 32,3667%), ООО «Гридин» (прямое участие – 33,1043%), ООО «Кировий» (прямое участие – 18%), ООО «Ольял» (прямое участие – 16,5290%).