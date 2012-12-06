Попов: госбюджет-2013 лишает столицу возможности даже функционировать

Разработанный правительством и утвержденный народными депутатами Государственный бюджет Украины 2013 года не отвечает интересам киевлян и финансово не гарантирует обеспечения нормальной жизнедеятельности столицы.

Об этом идет речь в заявлении председателя Киевской горгосадминистрации Александра Попова «по поводу покушения на права киевлян в действиях правительства и Верховной Рады Украины 6-го созыва», переданном агентству УНИАН пресс-службой КГГА.

В частности, заявил А.Попов, способ, которым формировался и утверждался Государственный бюджет, исключил участие местной власти в разработке и даже обсуждении базовых параметров и показателей финансового обеспечения жизнедеятельности Киева.

«Правительственная редакция закона о бюджете Украины следующего года лишает Киев возможности не только развиваться, но и просто функционировать», - отметил он.

По словам А.Попова, запланированный правительством скрытый дефицит бюджета столицы делает невозможной регулярность выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы. Кроме того, средства для муниципальной помощи инвалидам и пенсионерам, а также для надбавок к зарплатам учителям, медикам и другим социальным работникам вообще не предусмотрены.

«Недофинансирование может повлечь перебои в работе общественного транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и других сфер жизнедеятельности столицы», - отметил он.

В связи с этим председатель КГГА обратился к профсоюзным организациям, к новоизбранным народным депутатам с призывом объединиться для защиты интересов киевлян.

«Сегодня необходимо отработать совместные действия, чтобы предложить уже новому правительству способы решения проблемных вопросов в финансовом обеспечении жизнедеятельности Киева и других территориальных общин Украины», - убежден А.Попов.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 6 декабря, в последний день работы в пленарном режиме, Верховная Рада шестого созыва приняла закон о Государственном бюджете на 2013 год, внесенный правительством.

За данное решение проголосовали 242 народных депутата при необходимых 226.

Решение было принято одним голосованием с предварительным обсуждением. Принять проект бюджет рекомендовал бюджетный комитет Верховной Рады, который, по словам председателя комитета Валерия Баранова, получил около 1000 предложений к законопроекту от народных депутатов. В.Баранов во время выступления в сессионном зале, помимо общих показателей проекта бюджета, также озвучил предложения относительно финансирования системы судопроизводства, а также развития ряда медиа-проектов, в частности проекта «Euronews», учреждений физкультуры и спорта, спортивного клуба «Динамо».

Комитет предложил утвердить госбюджет с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн, доходами 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, дефицитом госбюджета - 50,4 млрд грн, предельным уровнем государственного долга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

Указ «Об отставке премьер-министра Украины и Кабинета министров Украины» Президент Украины Виктор Янукович подписал 3 декабря.

В тот же день правительство подало на рассмотрение парламента проект госбюджета на 2013 год.