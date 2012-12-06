В госбюджете-2013 предприняты видимые шаги по сдерживанию роста расходов — эксперт

Правительство Украины приложило видимые усилия для сдерживания роста расходов в государственном бюджете на 2013 год, сократив среди прочего капитальные затраты.

Такое мнение высказала УНИАН главный экономист инвестиционной компании DragonCapital Елена Белан.

«Хотя бюджет базировался на достаточно оптимистичном прогнозе роста реального ВВП (3,4% г/г по сравнению с нашим прогнозом 2,5%), доходная часть бюджета выглядит вполне консервативно. Правительство также приложило видимые усилия по сдерживанию роста расходов, сократив капитальные затраты, предусмотрев снижение расходов на продовольственные товары и коммунальные услуги и поставив некоторые виды социальных выплат в зависимость от наличия финансирования», - сказала Е.Белан.

По ее словам, расходы и дефицит бюджета нельзя напрямую сравнить с показателями текущего года в связи с наличием межбюджетных трансфертов. В частности, бюджетом увеличиваются трансферты в Пенсионный фонд (ПФ) на 28% г/г (до 83 млрд грн) и одновременно переносятся некоторые статьи расходов ПФ в государственный бюджет.

«По всей видимости, это было сделано, чтобы достичь бездефицитности ПФ, по сравнению с 0,9% ВВП, которые мы ожидаем в этом году (сверх трансфертов из госбюджета). Если этого удастся достичь, то дефицит сектора госуправления — один из ключевых фискальных показателей, контролируемый МВФ, будет близок к планируемому дефициту госбюджета на уровне 3,3% ВВП», - сказала Е.Белан.

По оценкам DragonCapital, дефицит сектора госуправления достигнет в этом году 3,7% ВВП (без учета НАК «Нафтогаз Украины»).

По мнению Е.Белан, в связи с тем, что эксперты МВФ не смогли принять участие в корректировке госбюджета на стадии законопроекта, может возникнуть необходимость его пересмотра в дальнейшем.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 6 декабря, парламент принял закон о госбюджете на 2013 год с доходами 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, дефицитом – 50,4 млрд грн (3,2% ВВП), предельным уровнем государственного долга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

Бюджет на 2013 год рассчитан исходя из таких прогнозных макроэкономических показателей: ВВП – 1,576 трлн грн, темпы роста ВВП – 3,4%, инфляция (декабрь к декабрю) – 4,8%, индекс цен производителей (декабрь к декабрю) – 5,5%, фонд оплаты труда – 482,3 млрд грн.

Первый заместитель министра финансов Украины Анатолий Мярковский во время представления госбюджета-2013 в Верховной Раде заявил, что по итогам первого квартала 2013 года документ может быть пересмотрен.