Эксперт прогнозирует пересмотр дефицита госбюджета-2013 уже в первом квартале

Дефицит государственного бюджета на 2013 год и общий дефицит государственных финансов весьма большой и может быть пересмотрен уже в I квартале следующего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе круглого стола заявил исполнительный директор Международного фонда им. Блейзера Олег Устенко.

«Очевидно, что показатель дефицита бюджета необходимо снижать. Другой вопрос – до какого предела? Снижение дефицита на 1% может повлечь замедление экономического роста на 0,7-1,5%. Как быть – жертвовать экономическим ростом или увеличивать долги посредством осуществления заимствований для покрытия дефицита?» - сказал О.Устенко.

По его словам, классическая модель управления дефицитом госбюджета предполагает три направления движения – осуществление внутренних заимствований, осуществление внешних заимствований и проведение приватизации.

«Что касается внешних заимствований, то занимать деньги в следующем году для любого государства, в том числе Украины, будет крайне сложно, потому что никто не знает, как будет развиваться ситуация на внешних рынках», – считает О.Устенко.

В этом смысле, по его словам, правительство осуществило прорыв, разместив недавно 10-летние евробонды на 1,25 млрд долларов. «Никто не ожидал, что может открыться такое окно возможностей. Однако есть и обратная сторона медали: размещаться на внешних рынках дорого», – сказал эксперт, добавив, что первая половина 2013 года – не самое лучшее время для поиска внешних заимствований для покрытия дефицита госбюджета.

Говоря о возможностях внутреннего рынка, О.Устенко сказал: «Когда вы размещаете свои ОВГЗ на внутреннем рынке, на котором и без того мало свободных средств, когда вы проталкиваете бумаги и вынимаете деньги из оборота, вы чего хотите? Чтобы банки пассивно получали проценты и не пытались каким-то образом вкладывать деньги в развитие?» – отметив при этом, что внутренний рынок также не стоит рассматривать в качестве источника заимствований.

«Третий вариант – приватизация. И тут необходимо принципиально решить вопрос: мы согласны идти на приватизацию или нет, какие отрасли пойдут под приватизацию? Или мы хотим и дальше вести неэффективное хозяйство, тратить на него деньги, или хотим попробовать заработать на объектах и таким образом покрыть дефицит бюджета, обеспечив параллельно возможность не тратиться больше на неэффективно работающие предприятия», – подчеркнул эксперт.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла Закон «О государственном бюджете Украины на 2013 год». Документ был принято одним голосованием с предварительным обсуждением.

Бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, дефицитом – 50,4 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

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