Moody's снизило рейтинги Киева и Харькова

Международное рейтинговое агентство Moody's снизило рейтинги обязательств Киева и Харькова в иностранной и национальной валютах до уровня B3 с B2, прогноз «негативный». Об этом говорится в официальном пресс-релизе агентства, переданном УНИАН.

Как сказано в пресс-релизе, снижение рейтинга Киева и Харькова обусловлено недавним снижением рейтинга государственных бондов до уровня B3 c В2 с негативным прогнозом. Кроме того, в агентстве отмечают, что оба города демонстрируют недостаток ликвидности и высокую зависимость от межбюджетного регулирования со стороны национального правительства. При этом Киев подвержен еще и валютным рискам, поскольку 36% прямого и непрямого долга города сформировано в иностранной валюте. «Учитывая внешние риски ликвидности на национальном уровне, риски рефинансирования станут все более важным фактором при оценке кредитоспособности Киева в течение следующих 12-18 месяцев. В то же время смягчающим обстоятельством станет тот факт, что Киев – это столица и национальный экономический центр с более гибкой структурой расходов», - говорится в пресс-релизе агентства.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря международное рейтинговое агентство снизило рейтинг государственных облигаций Украины до B3 с B2, прогноз «негативный». Рейтинг был снижен из-за пересмотра в сторону понижения институциональной устойчивости Украины, из-за недостатка внешней ликвидности, повлекшего увеличение валютных рисков, а также из-за ухудшения экономического прогноза по Украине.

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