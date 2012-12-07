Торги по доллару на межбанке в пятницу открылись снижением котировок

В пятницу, 7 декабря, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 8,1740/8,1820 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту понизились – 0,2643/47, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,5780/10,5895. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжали падать – 1,2938/40 (четверг — 1,3048/50).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.