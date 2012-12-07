Власти Японии впервые с апреля 2009 года оценили состояние экономики как "ухудшающееся"

Правительство Японии впервые с апреля 2009 года оценило состояние экономической конъюнктуры страны как "ухудшающееся", об этом говорится в обнародованном в пятницу ежемесячном докладе.

Вывод сделан на основе анализа индекса изменений экономической конъюнктуры, который в октябре составил 90,6 пункта, что на 0,9 пунктов ниже сентябрьских показателей. За 100 пунктов принят уровень 2005 года. Индекс экономической конъюнктуры составляется из 11 наиболее важных показателей, таких, как состояние промышленного производства, торговли, найма и других.

Последний раз правительство страны дало положительную оценку развития экономики в стране в мае этого года. С тех пор оценка неизменно понижается. В последние два месяца состояние конъюнктуры оценивалось как "имеет тенденции к ослаблению".

Апрель 2009 года стал одним из самых тяжелых месяцев для японской экономики, переживавшей в тот момент пик последствий мирового экономического кризиса 2008 года, передает ПРАЙМ со ссылкой на РИА "Новости".

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