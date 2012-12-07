ГНСУ с начала года обработала 26 тыс. обращений в рамках сервиса «Пульс налоговой»

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) за январь-ноябрь обработала 26 тыс. обращений налогоплательщиков в рамках работы консультационного сервиса «Пульс налоговой», сообщили УНИАН в пресс-службе ГНСУ.

Большинство обращений (23,5 тыс.) касались администрирования тех или иных налогов и сборов. Порядка 2,7 тыс. обращений касались урегулирования противоречий в отношениях с налоговыми органами. При этом 98% таких сигналов были обработаны и решены в оперативном режиме, о чем сотрудники ГНСУ отчитались каждому обратившемуся персонально.

Чаще всего налогоплательщики жаловались на организационные недостатки в работе сервисных центров или налоговых инспекций, на трудности получения справок и отказ в выдаче документов. Каждое третье обращение в рамках работы сервиса «Пульс налоговой» (33%) касалось проблем с предоставлением отчетности.

В ГНСУ отмечают, что хотя изначально сервис «Пульс налоговой» задумывался как антикоррупционный механизм, только 3,7% обращений налогоплательщиков касались непосредственно вопросов коррупции.

В налоговой напомнили: номер телефона «Пульс податкової» (044) 284-00-07, линия работает круглосуточно.

Как сообщал УНИАН, сервис «Пульс налоговой» был запущен в январе 2012 года. В июне 2012 года глава ГНСУ Алексадр Клименко сообщил, что 75% всех обращений в рамках работы сервиса обрабатывались в течение суток. Самой большой популярностью этот сервис пользуется в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях.