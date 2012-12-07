В пятницу пара EUR/USD может достичь месячного минимума - Forex Club

Пересмотренные на понижение прогнозы по темпам роста еврозоны говорят о том, что никакие транши и спасительные операции не смогут придать стимул ослабшей экономике ЕС, в ближайшее время нестабильная ситуация в США также будет оказывать давление на пару EUR/USD, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.

По прогнозу аналитиков, на торгах в пятницу, 7 декабря, пара может вернуться к уровням месячной давности с ближайшей целью 1,2840, после которой откроется путь к 1,2690. Катализатором роста может стать отчет о состоянии рынка труда США.

Для пары USD/JPY слабые данные об уровни занятости по платежным ведомостям без учета сельскохозяйственного сектора могут вновь вернуть цены ниже отмечтки 82,00 с целью 81,80.