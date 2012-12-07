S&P снизило рейтинги Украины

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s снизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте до уровня «B» c «В+», прогноз «негативный». Об этом говорится в пресс-релизе агентства, переданном УНИАН.

Агентство также подтвердило краткосрочный рейтинг Украины на уровне «В» и снизило суверенный рейтинг Украины по национальной шкале до уровня «uaA-» с «uaA+». Оценка трансферов и конвертации валюты также пересмотрен и снижен до уровня «В».

Рейтинг возмещения по необеспеченным долгам в иностранной валюте был подтвержден на уровне «4», указывая на ожидания 30-50% возмещения в случае дефолта.

По оценкам Standard&Poor’s, уже сейчас уровень потребностей правительства Украины во внешнем финансировании высока и продолжает расти. «Вместе с тем, даже в случае заключения соглашения с Международным валютным фондом (МВФ) относительно предоставления Украине нового стабилизационного кредита, существует большая вероятность, что его требования не будут выполнены полностью, — подобно тому, как это происходило в 2010-2011 гг.», - говорится в пресс-релизе. При этом прогноз «негативный», согласно пресс-релизу, отражает вероятность того, что агентство может понизить долгосрочные рейтинги Украины, если правительство страны окажется неспособным разработать четкий план по привлечению ликвидности в иностранной валюте для выполнения долговых обязательств.

«Мы ожидаем, что расходы на обслуживание внешнего долга увеличатся с 6% в 2012 г. до 7% доходов бюджета в 2013 г. Национальный банк Украины (НБУ) также должен в 2013 г. выплатить МВФ 3,5 млрд долл. гарантированного правительством долга (по оценкам, 15% международных резервов) по сравнению с 2,9 млрд долл. в 2012 г. С нашей точки зрения, ухудшение фискальных и внешнеэкономических показателей, усилившееся с середины 2012 г., может осложнить доступ правительства к иностранному финансированию», - говорится в пресс-релизе.

Как сообщал УНИАН, сегодня международное рейтинговое агентство Moody's снизило рейтинги обязательств Киева и Харькова в иностранной и национальной валютах до уровня B3 с B2, прогноз «негативный». Накануне Moody's снизило рейтинг государственных облигаций Украины до B3 с B2, прогноз «негативный».