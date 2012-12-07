Резервы НБУ продолжают сокращаться: за ноябрь еще на 5,5% - до 25,5 млрд долл.

Золотовалютные резервы НБУ в ноябре сократились на 5,5% - до 25,355 млрд долл. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

В том числе резервы в иностранной валюте сократились на 5,6% - до 23,388 млрд долл., в золоте выросли на 0,6% - до 1,958 млрд долл.

За январь-ноябрь т.г. резервы снизились на 20%, или на 6,440 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ за январь-октябрь т.г. снизились почти на 16%, или на 4,983 млрд долл, в октябре - на 8,4%, до 26,812 млрд долл.

Эксперты Международного валютного фонда прогнозируют снижение золотовалютных резервов Национально банка Украины до 24 млрд долл. до конца текущего года и сохранение тенденции на снижение в 2013-2014 годах.

По мнению экспертов Фонда, негативным тенденциям будут способствовать как внутриэкономические проблемы - снижение экспортной выручки, риски оттока капиталов - так и объективные внешние опасности. При этом дефицит платежного баланса в следующем году, согласно отчету, может составить 5,5% ВВП, преимущественно из-за большого объема импорта энергоносителей, а среднегодовой показатель инфляции - 5%. Объем внешнего и внутреннего долга составит, по расчетам МВФ, - 65 и 35% ВВП соответственно.