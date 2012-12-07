Средневзвешенный курс на межбанке в четверг составил 8,1227 грн/долл.

Средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг, 6 декабря, укрепился до 8,1227 грн/долл. по сравнению с 8,1287 грн/долл. за предыдущий банковский день.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Объем торгов на межбанке составил 1,310 млрд долл. (в эквиваленте), что на 102,9 млн долл. больше, чем за предыдущий день торгов. Из общего объема сумма продажи долларов составила 1,014 млрд долл.

Как сообщалось, в четверг, 6 декабря, на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1760/8,1850, к 12:00 сузился спрэд - 8,1790/8,1825. К закрытию торгов ценовые уровни понизились до 8,1760/8,1820 грн/долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2645/0,2649, к 12:00 цены выросли до 0,2653/0,2657. К закрытию цены откатились к уровню 0,2652/0,2656. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался на уровне 30,7700 (-0.0250).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3045/1,3085. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6665/10,6805, к 12:00 цены ушли вверх – 10,6955/10,7040. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH снизились – 10,6815/10,6935.