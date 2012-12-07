В Украине базовая инфляция в ноябре составила 0,1%

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в ноябре 2012 года против октября составила 0,1%, с начала года (ноябрь 2012 года к декабрю 2011 года) - 0,7%.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, в ноябре 2012 года показатель базовой инфляции против ноября 2011 года составил 0,9%, в январе-ноябре 2012 года к соответствующему периоду 2011 года - 3,6%.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, в Украине в ноябре 2012 года по сравнению с октябрем 2012 года зафиксирована дефляция 0,1%, против ноября 2011 года - 0,2%.

С начала 2012 г. (ноябрь 2012 года к декабрю 2011 года) зафиксирована дефляция 0,4%, в январе-ноябре 2012 года против января-ноября 2011 года - инфляция 0,6%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза инфляции в 7,9%.

В апреле Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз инфляции в Украине с 8,5% до 7,9% в текущем году (декабрь к декабрю), а позже сообщил о пересмотре прогноза до 7%. Инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

В середине июля Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз инфляции в 2012 году до 6,1% против 9,4% декабрьского прогноза. В 2013 году ВБ ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5% (7,4%), в 2014 году – 5,9% (7,1%).

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует инфляцию в Украине в 2012 году на уровне 1,5%.

По прогнозам Standard & Poor's, инфляция в Украине в 2012 году составит 6%.

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