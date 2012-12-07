Центробанк Германии предупреждает: страна может погрузиться в рецессию в течение зимы

Бундесбанк понизил прогнозы роста ВВП Германии, которая считается сильнейшей экономикой Европы, на 2012 и 2013 годы и предупредил, что страна может погрузиться в рецессию в течение зимы, пишет The Wall Street Journal.

«Циклические перспективы немецкой экономики тускнеют и даже есть признаки того, что экономическая активность может снизиться в последнем квартале 2012 и первом квартале 2013 годов», - говорится в докладе Бундесбанка.

Германский центробанк снизил прогноз роста ВВП страны в этом году до 0,7% с 1%, в следующем году – до 0,4% с 1,6%, прогнозируемых в июне. В докладе также говорится, что безработица в 2013 году вырастет до 7,2% с нынешних 6,8%.

Экономический рост Германии подорван рецессией в других странах еврозоны и замедлением темпов развития мировой экономики. При этом Бундесбанк заявил, что экономика страны «остается в хорошей форме» и слабый экономический рост не продлится долго, передает Газета.RU.