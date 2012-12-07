Золотовалютные резервы Беларуси в ноябре выросли на 184 млн долл.

Минск. Золотовалютные резервы Беларуси в соответствии с методологией Международного валютного фонда на 1 декабря 2012 года выросли на 184,3 млн долл. и составили в эквиваленте 8 млрд 224 млн долл.

Об этом УНИАН сообщили Национальном банке Беларуси.

«Рост произошел за счет увеличения резервных активов в иностранной валюте до 3268,2 млн долл. и активов в монетарном золоте до 2370,3 млн долл.», - уточнили в Нацбанке Беларуси.

Справка УНИАН. Руководство Нацбанка Беларуси ранее неоднократно заявляло, что на конец 2012 года золотовалютные резервы страны должны составить не менее 8,2 млрд долл.

В отличие от национальной методики определения резервов методика исчисления МВФ отличается тем, что при подсчете золотовалютных резервов учитываются только монетарное золото и валютные резервы в свободно конвертируемых валютах иностранных государств.

Золотовалютные резервы Беларуси сокращались четыре месяц подряд. В сентябре было зафиксировано их снижение на 15,2 млн долл., в августе – на 106,3 млн долл., в июле – на 82 млн долл.

В июне нынешнего года в Беларуси был отмечен рост резервов. Тогда золотовалютные резервы выросли на 291 млн долл.

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