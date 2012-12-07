На межбанке пятницы торги закрылись снижением котировок

В пятницу, 7 декабря, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,1740/8,1820, к 12:00 цены упали 8,1650/8,1750. К закрытию торгов ценовые уровни достигли минимума 8,1550/8,1650 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2643/47, к 12:00 цены снизились 0,2640/44. К закрытию цены достигли уровня 0,2638/42. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 30,9175 (+0,1475).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2900/70. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5780/10,5895, к 12:00 цены ушли вниз 10,5625/10,5795. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH составили 10,5425/10,5595.