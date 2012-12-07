Минюст: в реестр коррупционеров уже внесено почти 6 тыс. человек

По состоянию на декабрь 2012 года в Единый государственный реестр лиц, которые совершили коррупционные правонарушения, внесено 5 тыс. 700 решений судов первой инстанции о привлечения лиц к ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, такие данные предоставил Департамент антикоррупционного законодательства и законодательства о правосудии Минюста по случаю Международного дня борьбы с коррупцией, который ежегодно отмечается в мире 9 декабря.

Как отмечается в сообщении, за период функционирования реестра, с 1 февраля по 1 декабря 2012 года, в Минюст поступило более 62 тыс. запросов от государственных органов, органов местного самоуправления с целью проведения специальной проверки сведений о лицах, которые претендуют на занятие должностей, связанных с исполнением функций государства или местного самоуправления. По результатам рассмотрения таких запросов Минюстом были предоставлены информационные справки о наличии в Реестре сведений о более чем сотне из тех лиц, которые проверялись.

В целом ведомство получило более 350 запросов Администрации Президента Украины, Аппарата Верховной Рады Украины и Секретариата Кабинета министров. Территориальными органами Минюста было получено свыше 62 тыс. запросов относительно наличия информации в Едином государственном реестре лиц, совершивших коррупционные правонарушения.

В пресс-службе напомнили, что функции специально уполномоченного органа по вопросам антикоррупционной политики согласно Указу Президента Украины временно возложены на Министерство юстиции Украины.

В феврале 2012 года, в соответствии с положениями статьи 21 Закона Украины «О принципах предотвращения и противодействия коррупции», Минюстом был введен и ведется Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения, в который заносятся сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Кроме того, при помощи реестра обеспечивается проведение специальной проверки сведений о лицах, которые претендуют на занятие должностей, связанных с исполнением функций государства или местного самоуправления.

***Международный день борьбы с коррупцией отмечается ежегодно 9 декабря по инициативе ООН. В этот день в 2003 году в городе Мерида (Мексика) была открыта для подписания Конвенцию ООН против коррупции. Украина, ратифицировав указанную Конвенцию 18 октября 2006 года, взяла на себя обязательство по проведению эффективной скоординированной антикоррупционной политики, которая будет способствовать участию общества и которая отражает принципы правопорядка, надлежащего управления государственными делами и государственным имуществом, честности и неподкупности, прозрачности и ответственности.

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