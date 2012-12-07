Азаров: миссия МВФ сама попросила о переносе сроков визита в Украину

Миссия Международного валютного фонда сама попросила о переносе сроков визита в Украину с декабря 2012 года на январь 2013 года.

Об этом исполняющий обязанности премьер-министра Николай Азаров сообщил в ходе общения с пользователями сети Facebook.

«Миссия МВФ сама попросила о переносе сроков визита, и мы с ними согласились», - заявил Н.Азаров.

При этом он отметил, что правительство и Национальный банк способны и без внешних заимствований обеспечивать стабильность валютной системы.

«Конечно, правительство уверено в способности Украины без внешней помощи обеспечивать стабильность валютной системы, и целый ряд мер, которые правительство вместе с НБУ приняло и будет принимать, привело и приведет к сохранению этой стабильности. На это нацелен, кстати, и принятый Государственный бюджет на 2013 г», - отметил Н.Азаров.

Он подчеркнул, что в любом случае есть уверенность в сохранении стабильной ситуации в стране.

«Не призывая к излишнему оптимизму, вместе с тем я просил бы и не драматизировать все эти абсолютно естественные текущие обстоятельства, Украина проходила гораздо более трудные периоды. Сейчас у нас есть абсолютная уверенность в том, что принимаемых мер вполне достаточно для сохранения стабильной ситуации», - отметил Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд 6 декабря, после отставки правительства Николая Азарова, перенес визит миссии, запланированный на 7-17 декабря, на вторую половину января 2013 года.

Напомним, 3 декабря Президент Виктор Янукович подписал указ «Об отставке премьер-министра Украины и Кабинета министров Украины». Премьер-министр Н.Азаров написал заявление об отставке в связи с избранием народным депутатом Украины.

Президент поручил Кабинету министров продолжать исполнять свои полномочия до начала работы новосформированного правительства.