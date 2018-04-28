Бюджет-2013: нищий в долговой яме

Счетная палата дала свое заключение по поводу состоятельности государственного бюджета на 2013 год. И хотя анализ проводился еще на стадии проекта закона, но, учитывая, что в результате принятия Верховной Радой документ был изменен несущественно, можно воспринимать оценку СП как экспертизу поданной на подпись Президента финансовой росписи Украины на будущий год.

Бюджет «неразвития»

Счетная палата Украины констатирует, что очередной кризис уже наступил и государственный бюджет на 2013 год разработан, исходя из соответствующих условий. Таким образом, его изначально не стоит рассматривать как бюджет развития.

«Предложенный в кризисный период проект Государственного бюджета Украины на 2013 год не является бюджетом развития, поэтому в нем не учтены задачи, определенные Основными направлениями бюджетной политики на 2013 год (утверждены парламентом в мае 2012 года — ред.)», - говорится в выводах Счетной палаты по результатам анализа и экспертизы госбюджета-2013.

В частности, не учтена задача удержать предельный уровень дефицита. В бюджете зафиксирована планка в 3,2% ВВП, а в Бюджетной резолюции - 0,8-1%. Также нарушен принцип осуществления бюджетных заимствований в общий фонд госбюджета в рамках планируемого погашения госдолга. На выходе получился показатель заимствований в 129,403 млрд грн, при том что погашение госдолга составляет 81,068 млрд грн.

В мае 2012 года правительство обещало, что в следующем году удастся удержать объем государственного долга на экономически безопасном уровне — не более 25% ВВП, но уже в самом бюджете эта цифра увеличилась до 30,6%. Впрочем, как и объем предоставляемых госгарантий, уровень которых заявлялся не более 1% ВВП и то, исключительно для реализации инвестиционных и инновационных проектов. В бюджете получилось 50 млрд грн, что соответствует 3,2% прогнозируемому уровню ВВП на 2013 год.

Также Счетная палата напоминает об обещании проводить компенсационные выплаты вкладчикам Сбербанка СССР. Но такие меры предусмотрены только в названии госпрограммы «Обслуживание государственного долга и меры относительно постепенной компенсации гражданам потерь от обесценивания денежных сбережений». При этом сумма, указанная на ее реализацию, - 34,967 млрд грн - не покрывает даже расходов на обслуживание госдолга, прогнозируемых в размере 35,002 млрд грн.

«Показатели расходов главных распорядителей бюджетных средств, которые указаны в объяснительной записке к проекту государственного бюджета, не соответствуют назначениям, указанным в дополнении №3 «Распределение расходов Государственного бюджета на 2013 год», в частности, Минэнергоугля, Минобразования, Минагропрод, Минфин», - подчеркивают аудиторы Счетной палаты.

Экспорт - небезопасно

Уровень экспортной составляющей ВВП за первые два квартала т.г. достиг 53,4% и превысил границы предельного значения внешнеэкономической безопасности Украины. В Счетной палате напомнили, что, согласно Методике расчета уровня экономической безопасности (циркуляр, который утвержден Минэкономики в 2007 году), приемлемым считается не более 50%.

Учитывая вышеизложенное, а также прогнозы замедления роста мировой экономики, в том числе, стран - основных торговых партнеров Украины, в Счетной палате заявляют, что «запланированный на следующий год рост экономики на 3,4% является достаточно оптимистичным, и будет базироваться, прежде всего, на статистическом эффекте низкой базы сравнения».

Относительно прогноза инфляции в 4,8% на 2013 год в высшем органе финансового контроля отмечают, что рисками для ее удержания в таких параметрах являются высокие цены на энергоресурсы, прежде всего, на природный газ. Это может привести к повышению тарифов на жилищно-коммунальные услуги и цен на потребительские товары, а также станет фактором для формирования инфляционных ожиданий.

На этом фоне в следующем году правительство прогнозирует снижение темпов роста реальной заработной платы, а также предлагает затормозить повышение размеров социальных стандартов и гарантий. В бюджете на 2013 год этот показатель запланирован на уровне 3,3%, по сравнению с 4,4% в 2012 году. При этом в Счетной палате подчеркивают, что реальный рост зарплаты за январь-октябрь т.г. уже составил 14,8%.

Показатель прожиточного минимума, как и в прошлые годы, рассчитан, исходя из набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, которые были утверждены еще двенадцать лет назад постановлением правительства.

«За прошедшее время указанные наборы ни разу не пересматривались, при том, что, в соответствии с частью первой статьи 3 Закона Украины «О прожиточном минимуме», должны определяться не менее одного раза в пять лет», - указывается в выводах Счетной палаты.

Также в ведомстве отметили, что в следующем году, исходя из предложенного бюджета, сохраняются значительные ограничения социальных выплат, установленных действующим законодательством для отдельных категорий граждан.

Что касается общей характеристики госбюджета, то в Счетной палате считают, что его реальные доходы, по сравнению с планом на 2012 год, учитывая индекс-дефлятор, сокращаются на 4,8%. Расходы уменьшаются на 0,7%, а долговая нагрузка на казну страны растет.

Дмитрий Бобесюк (УНИАН)

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