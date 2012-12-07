ЕврАзЭС одобрило выделение Беларуси очередного транша кредита в 440 млн долл.

Минск. Совет Антикризисного фонда Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) сегодня, 7 декабря, одобрил выделение Беларуси очередного транша кредита в размере 440 млн долл.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщил сегодня на брифинге в Минске министр финансов России Антон Силуанов.

«Решение принято положительное. Мы считаем, что все необходимые документы для его принятия были подготовлены», - подчеркнул А.Силуанов.

По его словам, весь перечень мероприятий, предусмотренных для выделения четвертого транша кредита, выполнен.

«Отдельные показатели подверглись корректировке», - отметил А.Силуанов.

Справка УНИАН. Соглашение между Беларусью и Евразийским банком развития (ЕАБР), управляющим средствами Антикризисного фонда ЕврАзЭС, по выделению кредита в размере 3 млрд долларов шестью траншами было подписано 9 июня 2011 года. Первый транш на 800 млн долл. был перечислен Беларуси 21 июня 2011 года, еще 440 млн. долл. — в декабре 2011 г.

В 2012 году Беларусь должна получить два транша по 440 млн долл. каждый. Третий транш был получен в июне и зачислен в золотовалютные резервы страны. С 15 по 19 октября оценочная миссия Антикризисного фонда ЕврАзЭС провела в Беларуси консультации о выделении четвертого транша кредита на сумму 440 млн долл.

Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, учрежденная Российской Федерацией и Республикой Казахстан в 2006 году. В последующие годы участниками банка стали Беларусь, Армения, Таджикистан и Кыргызстан. Миссия банка заключается в содействии экономическому росту государств-участников, расширении торгово-экономических связей между ними и развитии интеграционных процессов на евразийском пространстве путем осуществления инвестиционной деятельности.

Банк управляет средствами Антикризисного фонда ЕврАзЭС, учрежденного в 2009 году правительствами Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана в целях содействия странам-участницам в преодолении последствий глобального финансового кризиса, обеспечении их экономической и финансовой стабильности, поддержки интеграционных процессов в регионе.