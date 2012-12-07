Отрицательное сальдо купли-продажи валюты населеним сократилось на 30%

Отрицательное сальдо купли-продажи наличной валюты населением в ноябре, по сравнению с октябрем т.г., сократилось на 30% - до 1,523 млрд долл.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно предоставленной информации, банки купили у населения валюты на 1,113 млрд долл., продали - на 2,636 млрд долл., и таким образом сальдо составило 1,523 млрд долл.

Для сравнения, отрицательное сальдо на наличном рынке в октябре т.г. составило 2,169 млрд долл., в сентябре - 1,802 млрд долл., в августе - 722,8 млн долл., июле - 810,4 млн долл., июне - 740,6 млн долл., мае - 526,8 млн долл., в апреле - 209 млн долл., в марте - 544,1 млн долл., в феврале - 372,7 млн долл., в январе - 556,5 млн долл.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ в ноябре сократились на 5,6% - до 25,355 млрд долл. За январь-ноябрь т.г. резервы снизились почти на 20%, или на 6,440 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).