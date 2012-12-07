Попов: госбюджет-2013 рассчитан таким образом, что дефицит для Киева будет 5 млрд грн

Государственный бюджет на 2013 год рассчитан таким образом, что дефицит основного фонда бюджета Киева в 2013 году будет составлять 5 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов заявил сегодня в интервью журналистам.

По его словам, на сегодня руководство Киева знает лишь основные показатели госбюджета относительно субвенций городу, но до сих пор не ознакомлено с показателями по отраслям.

«Мы получим на следующей неделе окончательные цифры, которые будут расписаны по отраслям, потому что у нас еще этого проекта нет. А что касается общих показателей, то это приблизительно 5 млрд грн дефицит. Это значит, что мы можем, например, закрыть всю зарплату, но не имеем возможности заплатить за коммунальные услуги, предоставить соответствующие услуги в больнице, заплатить разницу в тарифах для транспортных перевозчиков. То есть обеспечить жизнедеятельность города этим бюджетом практически, я считаю, невозможно», - сказал А.Попов.

А.Попов отметил, что сегодня в Киеве действительно сложилась очень сложная финансовая ситуация. По его словам, в предыдущие годы в городе также был дефицит бюджета, но не такого объема, в частности, по сравнению с первыми показателями нынешнего госбюджета, дефицит столичного бюджета в следующем году, как минимум, вырастет на 3 млрд.

«Но мы с правительством даже накануне принятия бюджета всегда понимали, что нужно сделать нам, чтобы подтянуть наши показатели, и что нам правительство обещает на протяжении года в случае выполнения или перевыполнения бюджета. И таким образом, мы ежегодно получали благодаря и Президенту, который вмешивался в эту ситуацию, и премьер-министру соответствующие доходы дополнительно. А в этом году такого диалога не было», - подчеркнул председатель КГГА.

Он добавил, что принятый госбюджет-2013, кроме народных депутатов, «никто не видел».

Как сообщил А.Попов, на следующей неделе, после того как Киев получит все показатели госбюджета, власть столицы проанализирует их и обратится к правительству, а также в случае необходимости - к Президенту, если будет конфликтная ситуация с правительством.

В то же время А.Попов отметил, что поскольку необходим конструктивный диалог с правительством относительно бюджета, то переговоры нужно начинать уже с новым составом правительства.

При этом А.Попов добавил, что власть города начала переговоры с профсоюзами, которые помогут донести ситуацию с бюджетом до широкой общественности и разработать план совместных действий, общую позицию для отстаивания интересов киевлян.

Как сообщал УНИАН, А.Попов заявил, что принятая 6 декабря редакция закона о госбюджете лишает столицу возможности даже функционировать. По убеждению А.Попова, утвержденный государственный бюджет Украины 2013 года не отвечает интересам киевлян и финансово не гарантирует обеспечение нормальной жизнедеятельности столицы, в том числе ее бюджетной сферы.