Украина в 2013 году выплатит МВФ 6 млрд долл.

Украина в 2013 году выплатит 6 млрд. долларов США по кредиту МВФ.

Об этом сообщил в эфире программы Шустер live исполняющий обязанности премьер-министра Николай Азаров.

"Мы отдали в прошлом году почти три миллиарда, в этом году отдаем полтора, а в следующем нам отдавать шесть", - сказал он.

Кроме того, Н.Азаров надеется, что Украина и МВФ согласуют условия предоставления кредита.

"Украина стоит на месте, мы находимся в центре Европы и никуда мы не бежим, и никуда мы не торопимся. Международный валютный фонд. Я их очень уважаю и, можно даже сказать, люблю. Сейчас я с удовлетворением отмечаю, что у руководства МВФ происходят определенные изменения мировоззрения. Это очень важно. Я жду не дождусь, когда же наконец-то это изменение мировоззрения, приведет к согласованию наших условий. Мы готовы с ними сотрудничать", - сказал Н.Азаров.

Он подчеркнул, что Украина поясняет МВФ, что в условиях высоких цен на российский газ на население невозможно переложить такую тяжесть и повысить цены на тарифы.

"Вот я им (МВФ-УНИАН) говорю: слушайте, вот французы на 2% повысили стоимость газа, они год с населением работали, а вы нам предлагаете на 50%. Так наши люди, мягко скажем, победнее французов. Поэтому, давайте мы найдем другие мероприятия, которые позволят нам сократить дефицит бюджета... Я думаю, что будем продолжать переговоры, будем убеждать. Договоримся - прекрасно, будет недопонимание, ну тоже проживем однозначно", - сообщил Н.Азаров.

Также он отметил, что Украина продолжает переговоры с Российской федерацией.

"Что касается позиции с Россией. Ну, я их тоже люблю, тут никуда не денешься. Любовь сильная, такая хорошая любовь, но вместе с тем у нас свои интересы, у них – свои. Это абсолютно нормально, потому что дружба дружбой, а денежки… это принцип железный", - добавил Н.Азаров.

В то же время он еще раз отметил, что для Украины очень важен Таможенный союз, и она изучает, на каких условиях она могла бы присоединиться к некоторым соглашениям в рамках этой организации.

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