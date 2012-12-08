Кабмин поддержит стабильность гривни, и валютный налог будет не нужен - Азаров

Правительство будет поддерживать стабильность гривни. Об этом сообщил в эфире программы Шустер live и.о. премьер-министра Украины Николай Азаров.

"Наша позиция однозначная: мы будем поддерживать стабильность курса, у нас есть для этого все условия", - сказал Н.Азаров.

"В чем задача премьер-министра и председателя Национального банка? Чтобы от них исходило спокойствие и уверенность. Если я вам буду рассказывать о всех проблемах, которые у нас в стране есть, да еще нагнетать эти проблемы, то меня нужно гнать с поста премьер-министра", - сказал Н.Азаров, отвечая на вопрос о том, какие объемы золото валютных резервов Украины тратятся на поддержание стабильности национальной валюты.

При этом премьер-министр пояснил, что в 2012 году на валютную политику правительства повлияли такие факторы, как резкое повышение цены на газ, снижение спроса и цены на украинскую экспортную продукцию.

"На сегодняшний момент это не является критическим, потому что у нас достаточно валютных резервов, мы приняли целый ряд мер прежде всего для погашения паники у населения. Когда какой-то так называемый эксперт, выступая по телевизору, говорит что гривня завтра обвалится, что вы будете делать? Идете и свободные ресурсы гривни тратите на доллары. Что вы этим самым делаете? А вы уменьшаете наши валютные резервы, тем более создавая панику и тенденцию к снижению стабильности национальной валюты", - отметил Н.Азаров.

В связи с этим глава правительства отметил, что в этих условиях Национальный банк стремится всеми способами ограничить покупку населением валюты.

Н. также считает, что доверие населения к тому, что правительство обеспечит стабильный курс гривни, сделает ненужным налог на продажу валюты.

В частности, комментируя возникшую панику в связи с намерением Национального банка ввести 15% сбор на продажу валюты, Н.Азаров сказал: "Это психология любого нормального человека, абсолютно верно. Целый ряд мер, о которых сейчас очень много говорится, он будет абсолютно ненужным, если мы спокойно отнесемся к тому, что я говорю. Что валютных резервов в стране достаточно, что курс валюты будет стабильным. Вот в это надо поверить, и тогда вот те меры, о которых сейчас очень много говорят, не будут нужны".

В то же время Н.Азаров отметил, что его правительство в 2010 году либерализировало валютный рынок.

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