Бюджет-2013 рассчитан с учетом курса 8,4 грн за 1 долл. – Акимова

Государственный бюджет Украины на 2013 год рассчитан с учетом среднегодового курса 8,4 грн за 1 долл.

Об этом заявила первый заместитель главы Администрации Президента Ирина Акимова в телеэфире на канале «Интер».

«Бюджет 2013 года сформирован на среднем курсе 8,4. Это, в том числе, тот прогноз, который давал МВФ - от 8,3 до 8,5», - сообщила И.Акимова.

Она также отметила, что международные организации в дискуссиях по вопросу курса давали разные прогнозы – от 8,2 до 8,7 грн за доллар.

Кроме того, И.Акимова заявила: «Я абсолютно убеждена, что бюджет 2013 года после результатов развития экономики в первом квартале будет пересматриваться. Будут пересматриваться конкретные статьи и будет, я абсолютно убеждена, пересматриваться программа социальных обязательств».

Как сообщал УНИАН, 6 декабря Верховная Рада Украины приняла закон «О государственном бюджете Украины на 2013 год».

Бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

6 декабря Президент Украины Виктор Янукович не исключил пересмотра показателей госбюджета на 2013 год по итогам первого квартала.