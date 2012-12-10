Госпрограмма развития экономики: дефицит бюджета-2013 - до 1%, госдолг – до 25% ВВП

В 2013 году в Украине планируется удерживать дефицит Государственного бюджета на уровне не более 1% и предельный объем государственного долга - не более 25% ВВП.

Об этом говорится в проекте Государственной программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы, текстом которой располагает УНИАН.

«Удержание дефицита Государственного бюджета на экономически безопасном уровне (0,8-1% ВВП)… Удержание предельного объема государственного долга на экономически безопасном уровне (не более 25% ВВП)», - говорится в документе.

По информации УНИАН, на сегодняшний день проект программы находится в состоянии доработки.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря Президент Украины Виктор Янукович сообщил, что разработал программу развития страны.

При этом В.Янукович сказал, что от того, как будет воспринимать эту программу потенциальный кандидат на должность премьер-министра, также будет зависеть его решение относительно будущего главы правительства.

Он отметил, что в разработке документа определенное участие принимал исполняющий обязанности премьер-министра Укракины Николай Азаров.

Верховная Рада приняла предложенный правительством госбюджет на 2013 год с предельным объемом дефицита 50,4 млрд грн, что составляет 3,2% от прогнозируемого на 2013 год номинального ВВП в объеме 1,576 трлн грн.

Читайте также:

Данилишин считает возможным увеличить дефицит госбюджета-2013 до 5%