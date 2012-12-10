Moody’s понизило рейтинги 11 украинских банков. Прогноз - негативный

Международное рейтинговое агентство Moody’s вслед за снижением суверенных рейтингов Украины понизило автономные кредитные оценки, рейтинги оценки долгов и депозитов 11 украинских банков и одной лизинговой компании. Об этом сказано в пресс-релизе агентства, переданном УНИАН.

Согласно предоставленной информации, оценки снижены и по Национальной рейтинговой шкале. Негативный прогноз установлен в отношении всех банковских рейтингов.

Понижены рейтинги следующих банков: «Финансы и кредит», «Кредит Днепр», «Первый украинский международный банк», «ОТР Украина», «Пивденный», «ПриватБанк», «Проминвестбанк», «Райффайзен Банк Аваль», «Ощадбанк Украины», украинский филиал российского банка «Сбербанк России», «Укрэксимбанк», «Укринбанк» и «VAB», а также лизинговой компании «Райффайзен лизинг Аваль».

Снижение рейтингов, как сказано в пресс-релизе, было продиктовано снижением суверенного рейтинга Украины до «B3» с «B2» и последующим снижением рейтингов оценки депозитов в иностранной валюте до «Caa1» с «B3», оценки депозитов в национальной валюте и оценки бондов до «B2» с «Ba1», а также оценки бондов в иностранной валюте до «B3» с «B1». Разрыв оценок, отмечается в пресс-релизе, является максимальным для банков и других эмитентов страны. Негативный прогноз по суверенным рейтингам сохранен.

Согласно релизу Moody's, снижение автономных оценок десяти из 11 банков обусловлены соотношением капитала и зависимостью от внутреннего государственного долга, уровнем зависимости от внутренних макроэкономических показателей и финансовой среды, а также размером фондов рыночного происхождения.

Принимая во внимание все эти факторы, оценки банков были снижены на одну ступень. В частности, 9 из 11 банков получили рейтинг «B3», банк «Финансы и кредит» сохранил свой рейтинг на уровне «В3», при этом рейтинг «ПриватБанка» снижен только до уровня «В2», что на одну ступень выше суверенного рейтинга Украины. Moody's объяснило это исключение способностью менеджмента банка уравновешивать внутренние государственные риски с рыночной деятельностью и умеренным уровнем диверсификации бизнеса вне границ Украины.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе агентство Moody's Investors Service снизило рейтинг государственных облигаций Украины до «B3» с «B2», прогноз - «негативный». Снижение рейтинга обусловлено ухудшением оценки Moody's институциональной силы Украины, нехваткой внешней ликвидности, что повышает риски для национальной валюты, более широким финансовым и экономическим кризисом, а также относительно слабыми экономическими прогнозами для Украины. Moody's также понизило потолок странового рейтинга для долговых обязательств Украины в иностранной валюте до «B3» с «B1». Кроме того, агентство снизило рейтинги обязательств Киева и Харькова в иностранной и национальной валютах до уровня «B3» с «B2», прогноз «негативный», а также корпоративный рейтинг холдинга «Метинвест» до уровня «В3», прогноз – «негативный».