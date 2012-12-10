Межбанк открылся падением котировок - 8,1450/8,1630 грн/долл.

В понедельник, 10 декабря, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся падением котировок – 8,1450/8,1630 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту понизились – 0,2637/0,2642, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,5135/10,5385. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжали падать – 1,2903/1,2905 (пятница — 1,2938/1,2940).

В пятницу Нацбанк на рынок не выходил.